Francia, giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica

Francia, giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica

Giornalista italiana minacciata e sequestrata in una macelleria islamica di Roubaix, nel nord della Francia

Soltanto per aver cercato di documentare la situazione di questa cittadina con circa un abitante su due di fede musulmana. Questi pochi secondi raccontano il dramma vissuto da Costanza Tosi, giornalista del programma Fuori dal coro: arrivata qui per un’inchiesta sulla diffusione dell’islam radicale, avrebbe voluto chiedere ai residenti di raccontare le loro vite, le loro abitudini. Ãˆ stata invece bloccata dal titolare di questo negozio HALAL e costretta a consegnarli il telefono. Inutili i tentativi della giornalista per farsi restituire il cellulare.

