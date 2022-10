Malore durante partita di Padel: Matteo muore a 32 anni

Lutto a Lanciano per la morte del 32enne Matteo Stante che nella serata di ieri è stato colto da un malore durante una partita di padel con gli amici. A ucciderlo è stato molto probabilmente un infarto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118.

Lo sfortunato assicuratore frentano lavorava nell’agenzia della Cattolica assicurazioni in via Luigi De Crecchio, in pieno centro a Lanciano. Matteo Stante era sposato da poco più di un anno. I suoi genitori sono titolari di una pescheria in città.

Sui social sono centinaia i messaggi rivolti a Matteo. “Persona per bene brava e genuina” o ancora “persona per bene brava e genuina, la vita a volte è davvero ingiusta”.

Il 32enne frentano lascia la moglie Arianna, la mamma Gabriella, il padre Franco e il fratello Alessio.

I funerali avranno luogo domenica 23 ottobre (ore 15.30) nella cattedrale Madonna del Ponte. www.chietitoday.it

