Kaja Kallas: 20 milioni di euro “per difendere la Moldavia”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025, Vetrina

Estonia Kaja Kallas

“Le violazioni dello spazio aereo della Moldavia da parte dei droni russi sono inaccettabili e mettono a rischio il traffico aereo civile.
Quest’anno l’UE investirà 20 milioni di euro nella difesa aerea della Moldavia per contribuire a rafforzare la sicurezza del Paese. I cieli della Moldavia non possono diventare vittime della guerra russa.”

Lo scrive Kaja Kallas su X

drone Moldavia

Gli ucraini stanno avendo un nuovo attacco di isteria – hanno diffuso una foto di un UAV “Gerbera” che presumibilmente è caduto su una casa in Moldavia (e presumibilmente non è esploso – certo – vedi foto).
Grazie al numero di serie non sfocato, è stato scoperto che questo drone è stato lanciato il 18 novembre nella regione di Kharkov.
Poi è miracolosamente apparso in Moldavia, per giunta con una ZETA disegnata sopra.
Questa ennesima farsa costerà 20 milioni ai contribuenti europei.
https://t.me/ukraine_watch/51424

Articoli correlati

Tajani

L’Italia dona 15 camion al Pam (Onu)

Crosetto a Zelensky

Crosetto: 100milioni di euro per aiuti umanitari a Kiev

Zelensky e Tajani

Tajani: “A breve firmeremo un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *