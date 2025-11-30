Kaja Kallas: 20 milioni di euro “per difendere la Moldavia”

“Le violazioni dello spazio aereo della Moldavia da parte dei droni russi sono inaccettabili e mettono a rischio il traffico aereo civile.

Quest’anno l’UE investirà 20 milioni di euro nella difesa aerea della Moldavia per contribuire a rafforzare la sicurezza del Paese. I cieli della Moldavia non possono diventare vittime della guerra russa.”

Lo scrive Kaja Kallas su X

Gli ucraini stanno avendo un nuovo attacco di isteria – hanno diffuso una foto di un UAV “Gerbera” che presumibilmente è caduto su una casa in Moldavia (e presumibilmente non è esploso – certo – vedi foto).

Grazie al numero di serie non sfocato, è stato scoperto che questo drone è stato lanciato il 18 novembre nella regione di Kharkov.

Poi è miracolosamente apparso in Moldavia, per giunta con una ZETA disegnata sopra.

Questa ennesima farsa costerà 20 milioni ai contribuenti europei.

