Indiano ucciso a Pontinia, arrestato connazionale

Un uomo di 38 anni di origini indiane, giÃ noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, Ã¨ stato arrestato dai carabinieri di Latina perchÃ© ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale avvenuto a Pontinia, in provincia di Latina, nella serata di sabato.

Il corpo della vittima, un 36enne cittadino indiano, era stato rinvenuto davanti a un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre. I carabinieri erano intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118, trovando e identificando i connazionali della vittima che avrebbero scoperto il corpo, allertando i soccorsi.

L’arresto Ã¨ avvenuto nella tarda mattinata di domenica a opera dei Carabinieri della Compagnia unitamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina. I carabinieri di Pontinia, dopo una chiamata giunta sabato sera al 118, erano intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti a un’abitazione isolata, era stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni.

Giunti sul posto, i militari hanno ascoltato le dichiarazioni rese dai connazionali della vittima, presenti all’esterno dell’abitazione. Tra loro anche l’indagato, proprietario dell’immobile in cui la vittima era stata trovata morta, venendo cosÃ¬ a sapere che era ospite di quest’ultimo da qualche mese. L’abitazione Ã¨ stata sequestrata. Il 38enne Ã¨ stato portato nel carcere di Latina.

