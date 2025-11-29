Orlando: ‘chiedo a Conte se Ã¨ utile discutere del circo Meloni’

MONTEPULCIANO, 29 NOV – “Vorrei chiedere a Conte se Ã¨ utile continuare a discutere per giorni del circo della Meloni”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponete Pd Andrea Orlando a margine dell’incontro Costruire l’alternativa, in corso a Montepulciano.

Orlando ha commentato le affermazioni del presidente del M5s, Giuseppe Conte sul mancato confronto fra la segretaria Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni ad Atreju: “Potevamo veramente incalzare Meloni su queste questioni – ha detto Conte – Elly si Ã¨ ritirata, io invece confermo la mia disponibilitÃ ” (ANSA)