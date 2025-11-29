Norvegia, i “rifugiati” sostengono i regimi da cui dicono di essere fuggiti

di Rebecca Mistereggen (giornalista) – Le autorità norvegesi vogliono privare i “rifugiati” della loro cittadinanza norvegese!

I primi media statali norvegesi ammettono l’ovvio: i cosiddetti “rifugiati” stanno trascinando i comuni nella crisi finanziaria. Ora, per la prima volta in assoluto, la Direzione norvegese per l’immigrazione (UD), si prepara a privare i rifugiati della loro cittadinanza norvegese perché sostengono attivamente lo stesso regime da cui affermano di essere in fuga.

Un’unità speciale dell’UDI, composta da cinque investigatori, ha trascorso due anni a esaminare informazioni e prove riguardanti un gruppo di 135 norvegesi-eritrei. La questione centrale non potrebbe essere più schiacciante:

Perché è stato loro concesso asilo e in seguito la cittadinanza norvegese, solo per poi sostenere apertamente, attraverso associazioni e attività organizzate, lo stesso regime da cui dicevano di essere fuggiti?

“Questa è la prima volta che la lealtà al regime è la ragione principale per cui l’UDI emette avvisi di revoca della cittadinanza”, afferma Dag Bærvahr, responsabile della divisione di controllo dell’UDI. Uno degli elementi scatenanti è stata la guerra tra clan avvenuta a Bergen due anni fa, quando le fazioni eritree si sono scontrate violentemente.

La strada è lunga, ma non fatevi illusioni: tutti i “rifugiati” dovranno rendere conto delle proprie azioni.