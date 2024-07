Sea scommette sul trasporto regionale con aerei elettrici

MILANO, 23 LUG – Sea scommette sugli aerei elettrici a decollo verticale per creare una rete di ‘vertiporti’ per il trasporto di passeggeri in Lombardia e nel Nord Italia. Per il progetto il gestore degli scali aeroportuali milanesi ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il produttore di aerei elettrici Lilium e con Skyports Infrastructure, attiva nelle infrastrutture per per l’industria della Mobilità Aerea Avanzata (Aam) e specializzata nei cosiddetti ‘vertiporti’.

L’accordo – spiegano le parti in una nota – pone le basi per lo sviluppo di una rete di “vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol)” a partire dalla Lombardia, che da sola ospita “quasi 1/5 della popolazione italiana” attirando “oltre 37 milioni di visitatori annuali”.

L’obiettivo è di integrare e completare con la mobilità aerea le soluzioni di mobilità già esistenti nella regione, offrendo “viaggi più veloci e a basse emissioni tra le principali località”. L’impegno che si assumono le parti è di “lanciare una rete di vertiporti entro il 2027” per collegare tra loro le principali località della Lombardia. La prima rotta che verrà sviluppata, collegherà l’aeroporto di Milano Malpensa, il più grande aeroporto internazionale del Nord Italia con oltre 26 milioni di passeggeri nel 2023, con il centro di Milano. (ANSA)