Il mondo che verrà come sarà? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 29 novembre 2025

Ospite di Armando Manocchia è Carmen Tortora.

Per comprendere l’intero XXI secolo bisogna abbandonare le categorie politiche – destra/sinistra, globalizzazione/nazionalismo, multipolarismo, sovranismi – e osservare il mondo attraverso la sua unica vera metrica: l’energia netta disponibile.
Quello che sta crollando non è un sistema politico, ma il presupposto fisico su cui quel sistema si era fondato.

Madre Teresa diceva che “Bisogna amare le persone e usare le cose. Oggi invece sempre più spesso amiamo le cose e usiamo le persone.” Questa inversione di valori è la radice della nostra crisi.
Non siamo in un’epoca di “nuovo multipolarismo”, ma in un’epoca di neo-geofisica politica:
una politica determinata dall’energia netta, non più dal consenso. E tutto questo è iniziato nel momento in cui il petrolio ha smesso di essere facile.

