Biosorveglianza. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 9 maggio 2026

Mascherine, tamponi e isolamento sono acqua passata: ora c’è la Biosorveglianza

Programmato un Piano di emergenza, ovvero una procedura per attivare rapidamente tutti gli strumenti atti a violare l’articolo 32 della Costituzione Italiana, che era il pilastro del diritto alla salute e definito come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” che garantiva cure gratuite agli indigenti e sanciva il divieto di trattamenti sanitari obbligatori perché nessuno può violare il rispetto della persona umana.

Ebbene. Sapete tutti che la Rana dalla bocca larga ha rigettato gli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS. Evviva! Brava! Peccato però che fu fatto solo per dare una parvenza di sovranità politica e sanitaria da rifilare agli affetti da dabbenaggine che ancora credono ai mestieranti della politica partitica.

Difatti, il nuovo Piano pandemico 2025-2029, redatto dai burattini al capezzale di un’Italia sull’orlo di una crisi di nervi, perché oltre che politica, è economica, culturale, sanitaria e giuridica, mostra nero su bianco che sono stati copiati “paro paro” gli articoli 16 e 18 del RSI-OMS.

Ospite del programma Piazza Libertà, condotto da Armando Manocchia, sarà la professoressa Paola Persichetti presidente dell’Associazione Trilly che, attraverso una lunga e minuziosa ricerca e accessi agli atti – che chiunque di noi può fare – ha scoperto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare.

Seguiteci questa sera, sabato 9 maggio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta