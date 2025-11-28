Schlein: “oggi faccio piÃ¹ paura a Meloni, visti i risultati elettorali’

Giorgia Meloni “Ã¨ scappata un’altra volta dal confronto, questa Ã¨ la veritÃ ”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a ‘Piazzapulita’

.”Mi dispiace che Giorgia Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me, tanto piÃ¹ che l’anno scorso prima delle europee aveva accettato. Forse oggi faccio piÃ¹ paura, visti i risultati elettorali. Vuole fare il confronto anche con Giuseppe Conte? Benissimo portasse anche Matteo Salvini. Vuole fare il confronto di coalizione? Benissimo, portasse anche Tajani e noi portiamo anche Fratoianni e Bonelli. Facciamo un confronto di coalizione perÃ²”, ha concluso.Â (askanews)

(precisazione: 13 regioni italiane sono in mano al centrodestra

Sono 12 le Regioni attualmente in mano al centrodestra, alle quali si aggiungono la presidenza della provincia autonoma di Trento (con il leghista Fugatti) e il sostegno al presidente di quella di Bolzano.)

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju Ã¨ sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione.Â Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte”.

Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, adducendo “due ragioni”. “La prima Ã¨ che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati Ã¨ venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo – spiega Meloni -. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio. La seconda Ã¨ che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi”. (ANSA)