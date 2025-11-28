Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Una delegazione di 6 parlamentari del Partito democratico, di cui facevano parte Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando, Ã¨ rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane durante un’operazione antiterrorismo. Lo riferisce la Farnesina.

La delegazione ha udito esplosioni e ha abbandonato il van su cui viaggiava per riparare in una casa di un cittadino palestinese. Su richiesta del ministro Antonio Tajani, l’ambasciata d’Italia ha allertato il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza della delegazione.

I parlamentari, informa ancora la Farnesina, sono stati recuperati con due automobili blindate dal console generale a Gerusalemme con la sua scorta e un ufficiale israeliano del Cogat. I parlamentari sono rientrati nel loro albergo di Gerusalemme e dovrebbero ripartire per l’Italia dall’aeroporto di Tel Aviv.

tgcom24.mediaset.it