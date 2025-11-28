Brescia, marocchino pluripregiudicato evade dai domiciliari: sarà espulso

Nei giorni scorsi gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Brescia hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, domiciliato in città, regolarmente presente sul territorio nazionale con numerosi precedenti. Il giovane era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare e della misura di prevenzione personale del divieto di accesso alle aree urbane del capoluogo (Dacur) per un anno, in particolare alla Stazione ferroviaria e alle stazioni della metropolitana.

L’operazione ha avuto origine da ripetuti allarmi di “evasione” trasmessi alla Sala operativa della Questura tramite il braccialetto elettronico. Gli alert, ravvicinati tra loro, indicavano che il 23enne si era allontanato senza autorizzazione dal luogo di detenzione domiciliare. Verificata l’assenza di permessi concessi dall’Autorità giudiziaria, la Centrale operativa ha inviato una volante ma, giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato il giovane in casa. I familiari hanno poi dichiarato di aver tentato di dissuaderlo dall’uscire ma senza successo.

Il 23enne è stato rintracciato poco dopo mentre stava facendo rientrando a casa. Fermato e portato in Questura, è emerso che aveva già altre volte aveva violato le prescrizioni, motivo per cui era stato denunciato per evasione e danneggiamento aggravato del braccialetto elettronico. E’ stato quindi arrestato.

Il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza e ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, in modo da poter in seguito procedere alla sua espulsione dall’Italia una volta che verrà scarcerato.

