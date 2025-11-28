Accoltella uomo nel messinese, arrestata romena

Avrebbe accoltellato un uomo di 57 anni di Falcone al culmine di una lite, per questo i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al fermo di una donna 30enne di origini romene indiziata del delitto di tentato omicidio aggravato.

Ad operare sono stati i militari dellâ€™Arma della stazione di Falcone a seguito di una richiesta di intervento da parte dei sanitari del 118 che avevano segnalato di aver prestato le cure a un uomo del luogo vittima di un accoltellamento.

Accoltella uomo nel messinese, arrestata, Il provvedimento

Il provvedimento Ã¨ frutto dellâ€™attivitÃ investigativa dei militari, coordinata dalla Procura della repubblica di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, che ha permesso di ricostruire le dinamiche dei fatti e raccogliere sufficienti elementi che hanno portato al fermo della donna che durante un litigio avrebbe aggredito lâ€™uomo ferendolo con un coltello.

Rintracciata dai carabinieri, la donna Ã¨ stata condotta al carcere Gazzi di Messina a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria che ha convalidato il fermo.

