Sparatoria Washington, afghano fermato Ã¨ ex collaboratore della Cia

Rahmanullah Lakanwal, il cittadino afghano sospettato di essere l’attentatore della Guardia Nazionale a Washington, aveva lavorato in passato con le forze armate americane in Afghanistan, prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti. Lo riferisce Fox News, secondo cui il 29enne collaborÃ² in passato con l’esercito e con la Cia, prima di arrivare negli Stati Uniti nel 2021, un mese dopo il ritiro caotico delle forze Usa dal Paese.
Il 29enne aveva quindi collaborato in passato con diverse entitÃ governative statunitensi attive in Afghanistan, tra cui la Cia, come membro di una forza partner a Kandahar (come si puÃ² vedere nel tesserino di una foto). La rete televisiva Fox News Digital ha citato le dichiarazioni dell’attuale direttore della Cia John Ratcliffe, specificando che Lakanwal entrÃ² negli Stati Uniti un mese dopo il ritiro delle truppe Usa dal Paese asiatico, nell’ambito dell’operazione “Allies Welcome”.
