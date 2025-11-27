Roma, furto in casa dell’attrice Sinne Mutsaers e pugni ai CC: arrestato marocchino

Sinne Mutsaers, attrice e regista statunitense, è stata derubata a Roma. L’artista celebre per aver partecipato a The New Pope, In Treatment e Leonora addio, ha ricevuto la “visita” di un ladro nella sua proprietà a Trastevere.

A ricostruire quanto successo lo scorso pomeriggio sono stati i carabinieri della stazione Bravetta, che hanno notato un uomo che si allontanava frettolosamente dai pressi di un’abitazione con due biciclette. I militari lo hanno subito fermato ma l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato a opporre resistenza, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni.

Nel corso dell’intervento ha inoltre danneggiato un’auto di servizio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, intervenuta in supporto. La refurtiva è stata recuperata e restituita a Sinne Mutsaers, mentre l’uomo, un 37enne marocchino, è stato arrestato per furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
