Covid, funzionario FDA: “non mi sono vaccinata”

Pubblicando il video dell’intervista ad un funzionario della FDA, Heather Parisi scrive su X: “Quando un alto funzionario della FDA rivela di aver rifiutato il vaccino per paura di ciò che non si sapeva e che le evidenze di oggi confermano i suoi timori …

ogni dibattito sulla “scienza consolidata” dovrebbe fermarsi all’istante.

E dovremmo riflettere sulla differenza tra ciò che viene detto al pubblico e le scelte di chi è “dall’altra parte”.

Domanda:

Come persona che era in una posizione tale da essere ben informata, ha scelto di fare qualcuno dei vaccini?

Risp:

No, non li ho fatti.

Domanda:

Perché ha scelto di non vaccinarsi?

Risp:

All’epoca non si conoscevano i modelli di biodistribuzione di quei prodotti e, nel mio caso specifico, quale sarebbe stata l’escrezione nel latte materno.

Questa era la mia preoccupazione principale. Ero molto preoccupata per quella possibile esposizione.

Domanda:

E gli eventi da allora hanno confermato la sua scelta?

Risp:

Credo di sì.