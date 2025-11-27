Calenda contestato alla Statale di Milano: “Fuori europeisti dall’universita’”

Questa mattina, il segretario di Azione Carlo Calenda e’ stato oggetto di una contestazione da parte degli studenti del collettivo Cambiare Rotta dell’Universita’ degli Studi di Milano. Il segretario ha partecipato ad un evento dal titolo “Capitalismo liberale o liberta’ senza capitalismo?” organizzato nell’ateneo dall’associazione studentesca Unilab Unimi.

“Fuori europeisti e guerrafondai dall’universita’”

Nell’avvicinarsi all’aula e’ stato intercettato da un gruppo di una decina di studenti di Cambiare Rotta i quali, esibendo uno striscione, hanno tentato di impedire che raggiungesse l’aula e intonato cori come: “Fuori Calenda dall’universita’” e “I signori della guerra siete voi”.

All’entrata nell’aula Calenda e’ stato accolto da un forte applauso da parte degli studenti ospiti del dibattito. Si tratta della seconda volta in pochi giorni in cui il segretario di Azione e’ oggetto di una contestazione verbale da parte di studenti in universita’, dopo l’episodio che lo vide protagonista all’Universita’ La Sapienza di Roma. ANSA