Bologna, troppe persone in fila alla Caritas: residenti si lamentano

Un gruppo di residenti di via Santa Caterina, nel centro storico di Bologna, ha scritto una lettera per lamentarsi delle troppe persone che si presentano alla mensa della Caritas. Le preoccupazioni sono soprattutto per la loro sicurezza: le persone che stazionano lì fuori sono tante, circa trecento al giorno, e si sono verificati episodi di “aggressioni, furti e atti vandalici” scrive l’edizione locale di Repubblica.

“Alcuni utenti tendono a stazionare in mezzo alla strada o sotto i portici della nostra piccola via e questo crea seri disagi a noi residenti, soprattutto quando rientriamo o usciamo di casa” continua la lettera. Tanto che, già dalla scorsa estate, il responsabile della mensa aveva ingaggiato anche due addetti alla sicurezza per monitorare la situazione.

Le cose però non sembrano migliorate e questa volta il gruppo di residenti vuole andare in fondo alla questione. Così nella lettera ha chiesto una riunione pubblico con il presidente di quartiere per trovare una soluzione che permetta sì alla mensa di sopravvivere ma senza ulteriori disagi per i residenti.

