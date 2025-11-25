Venezia, straniero morde operatore socio sanitario in Pronto soccorso

VENEZIA – Un 36enne straniero ha morso un operatore socio sanitario dell’Usl 3 Serenissima che lo stava immobilizzando per calmarlo dopo un episodio d’agitazione. L’uomo si aggirava in stato di evidente agitazione alla Stazione Santa Lucia di Venezia. Fermato dalla Polizia Ferroviaria Ã¨ stato inviato per accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santi Giovanni e Paolo.

La violenza

Dopo un trasferimento in idroambulanza abbastanza tranquillo, una volta giunto al Pronto Soccorso ha dato in escandescenze, con atteggiamenti aggressivi verso il personale e accanendosi contro la strumentazione del servizio. Mentre il personale sanitario, con l’aiuto della guardia giurata, si adoperava per contenerlo, ha ferito con un morso all’avambraccio uno degli operatori sociosanitari, costringendolo a ricorrere ai necessari accertamenti e alle opportune cure mediche. Il soggetto, immobilizzato, Ã¨ stato affidato alla Psichiatria dell’Ospedale.

