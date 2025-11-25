Vaticano: nel matrimonio un solo uomo e una sola donna

CITTÃ€ DEL VATICANO, 25 NOV – E’ “proprietÃ essenziale del matrimonio, l’unitÃ , che puÃ² essere definita come l’unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo o, in altre parole, come l’appartenenza reciproca dei due, che non puÃ² essere condivisa con altri”. Lo sottolinea la Nota sulla monogamia del Dicastero della Dottrina della Fede approvata da Papa Leone.
“‘Una sola carne’ Ã¨ il modo in cui la Bibbia esprime l’unitÃ matrimoniale”. “Ãˆ vero che, per molti, un tale messaggio potrÃ suonare strano o controcorrente – ammette il Vaticano -, ma possiamo applicare ad esso le seguenti parole di Sant’Agostino: ‘Dammi un cuore che ama, e capirÃ ciÃ² che dico’”. (ANSA).