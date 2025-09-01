Padre Martin: “Leone come Francesco, aperto agli Lgbt”

CITTÀ DEL VATICANO, 01 SET – Papa Leone ha ricevuto in udienza padre James Martin. Il gesuita è tra gli ecclesiastici maggiormente attivi nella pastorale per le persone Lgbt che questa settimana celebreranno il loro Giubileo

“Cari amici: sono stato onorato e grato di incontrare il Santo Padre questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico, e mi ha commosso ascoltare lo stesso messaggio che ho sentito da Papa Francesco sui cattolici Lgbtq, che è un messaggio di apertura e accoglienza. Ho trovato Papa Leone sereno, gioioso e incoraggiante. Per me è stato un incontro profondamente consolante. Pregate per il Santo Padre!”, ha scritto sui social padre Martin, al termine dell’incontro con Papa Leone XIV. (ANSA)