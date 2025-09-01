Padre Martin: “Leone come Francesco, aperto agli Lgbt”

ImolaOggi CRONACA, News 2025

Leone XIV

CITTÀ DEL VATICANO, 01 SET – Papa Leone ha ricevuto in udienza padre James Martin. Il gesuita è tra gli ecclesiastici maggiormente attivi nella pastorale per le persone Lgbt che questa settimana celebreranno il loro Giubileo

“Cari amici: sono stato onorato e grato di incontrare il Santo Padre questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico, e mi ha commosso ascoltare lo stesso messaggio che ho sentito da Papa Francesco sui cattolici Lgbtq, che è un messaggio di apertura e accoglienza. Ho trovato Papa Leone sereno, gioioso e incoraggiante. Per me è stato un incontro profondamente consolante. Pregate per il Santo Padre!”, ha scritto sui social padre Martin, al termine dell’incontro con Papa Leone XIV. (ANSA)

Articoli correlati

Cardinal Prevost

Leone XIV riceverà associazione pro Lgbt e donne preti

Leone XIV

Leone XIV: “la società si sta ammalando per ‘bulimia’ da social”

Mattarella

Leone XIV fa gli auguri a Mattarella: ‘alto spirito di abnegazione a favore dell’Italia’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *