Conte, al via cantiere M5s per programma di governo

“Ãˆ il momento di costruire un programma per far rialzare l’Italia”. Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte

“In questi anni abbiamo sperimentato un nuovo modo di ascoltare e far partecipare le persone alle decisioni, di farle incidere nelle scelte. Un anno fa lo abbiamo sperimentato con Nova. E ora quel metodo voglio replicarlo. Apriamo il cantiere di un nuovo programma di forte cambiamento. Quello che uscirÃ lo porterÃ² nel confronto con le altre forze politiche del campo progressista per dare al Paese un nuovo programma di Governo che non potrÃ essere frutto di un mero scambio di vedute tra dirigenti di partito”. ANSA