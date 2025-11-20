Roma, arriva la body-cam per i controllori Atac

ImolaOggiCRONACA, News 2025

bus atac

Maggiore sicurezza per i viaggiatori, sorveglianza delle strutture e tutela degli operatori dell’Atac durante il viaggio e nel corso delle operazioni di controllo

ROMA, 20 NOV – Ãˆ iniziata la sperimentazione delle body-cam per il personale Atac impegnato nelle attivitÃ  operative a stretto contatto con il pubblico. Il personale Atac impegnato nelle attivitÃ  di security e verifica dei titoli di viaggio indosserÃ  una piccola telecamera facilmente utilizzabile che, in caso di necessitÃ  (situazioni rischiose per la sicurezza dei clienti, degli operatori o delle strutture), potrÃ  essere attivata, consentendo la videoregistrazione e la geolocalizzazione.

Le immagini registrate verranno naturalmente trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e potranno essere visionate solo dal personale autorizzato e dalle Forze dell’Ordine. La sperimentazione, della durata di 90 giorni, che vedrÃ  impiegate tre diversi modelli di apparecchiature, rappresenta uno strumento di deterrenza, prevenzione e supporto agli operatori ed operatrici Atac ed alle attivitÃ  di polizia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’azienda ha intrapreso con la prefettura, con Roma Capitale, con la Regione Lazio e con le organizzazioni sindacali per aumentare i livelli di sicurezza. Al termine della sperimentazione, Atac ne valuterÃ  gli esiti, di concerto con le organizzazioni sindacali, al fine di progettare una implementazione stabile dell’iniziativa. (ANSA).

Articoli correlati

arresto

Roma, 61enne picchiato e rapinato: arrestato somalo

carabinieri metro Roma

Roma, deve scontare 8 anni per furti aggravati: arresta bosniaca

ladro

In fuga dopo un furto, bosniaco fugge in auto contromano e si schianta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *