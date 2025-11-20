Roma, arriva la body-cam per i controllori Atac

Maggiore sicurezza per i viaggiatori, sorveglianza delle strutture e tutela degli operatori dell’Atac durante il viaggio e nel corso delle operazioni di controllo

ROMA, 20 NOV – Ãˆ iniziata la sperimentazione delle body-cam per il personale Atac impegnato nelle attivitÃ operative a stretto contatto con il pubblico. Il personale Atac impegnato nelle attivitÃ di security e verifica dei titoli di viaggio indosserÃ una piccola telecamera facilmente utilizzabile che, in caso di necessitÃ (situazioni rischiose per la sicurezza dei clienti, degli operatori o delle strutture), potrÃ essere attivata, consentendo la videoregistrazione e la geolocalizzazione.

Le immagini registrate verranno naturalmente trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e potranno essere visionate solo dal personale autorizzato e dalle Forze dell’Ordine. La sperimentazione, della durata di 90 giorni, che vedrÃ impiegate tre diversi modelli di apparecchiature, rappresenta uno strumento di deterrenza, prevenzione e supporto agli operatori ed operatrici Atac ed alle attivitÃ di polizia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’azienda ha intrapreso con la prefettura, con Roma Capitale, con la Regione Lazio e con le organizzazioni sindacali per aumentare i livelli di sicurezza. Al termine della sperimentazione, Atac ne valuterÃ gli esiti, di concerto con le organizzazioni sindacali, al fine di progettare una implementazione stabile dell’iniziativa. (ANSA).