Meta condannata per concorrenza sleale: dovrÃ  pagare 542 milioni ai media spagnoli

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

zuckerberg Meta

Meta dovrÃ  versare 542 milioni di euro a 89 media spagnoli per concorrenza sleale. L’azienda che controlla WhatsApp, Instagram e Facebook Ã¨ stata condannata da un tribunale di Madrid

I giudici hanno dato ragione all’Associazione dei mezzi di informazione che riunisce gli editori delle testate spagnole, tra cui El PaÃ­s e La Vanguardia. Secondo l’organizzazione, il colosso digitale guidato da Mark Zuckerberg aveva ottenuto una posizione dominante nel mercato pubblicitario violando le normative europee sull’uso dei dati personali.

In particolare, oggetto della contestazione era la pubblicitÃ  personalizzata dal 2018 al 2023. I media spagnoli avevano accusato Meta di non avere chiesto agli utenti l’autorizzazione per l’utilizzo dei loro dati ai fini commerciali dopo che era entrato in vigore il Gdpr, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati. CosÃ¬ facendo avrebbe messo a rischio la sostenibilitÃ  economica delle testate che invece rispettavano le normative comunitarie.

Alle oltre 80 societÃ  editrici spettano 479 milioni di euro, piÃ¹ altri 60 milioni di interessi. Altri 2,5 milioni di euro andranno all’agenzia Europa Press a titolo di risarcimento, piÃ¹ 328mila euro di interessi. Infine, 14mila a Radio Blanca.
https://europa.today.it

Articoli correlati

facebook meta

Reuters: ‘10% dei ricavi di Meta da spot ingannevoli nel 2024’

Metodo Di Bella

Rimosso dopo 15 anni il gruppo Facebook del Metodo Di Bella

Mark Zuckerberg

Meta: ‘UE vuole penalizzare aziende americane di successo’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *