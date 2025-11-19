Titoli settore armamenti giÃ¹ in Borsa su rumors di accordo Russia-Ucraina

Le societÃ  europee del settore della difesa (business delle armi,ndr) hanno registrato un calo dopo che Politico ha riferito che la Casa Bianca Ã¨ sul punto di annunciare un nuovo importante accordo di pace con la Russia il quale secondo i funzionari, porrÃ  fine alla guerra con l’Ucraina.
Tra i titoli del settore della registrano le peggiori performance Stoxx 600 figurano Rheinmetall che lascia il 5,3%, Leonardo scivola a -4,7%. ANSA

