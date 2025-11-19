Polonia, “presidente Nawrocki prepara terreno per uscita dalla UE”

2025

Polonia, vince il sovranista Nawrocki

Il Ministro degli Esteri polacco Sikorski ha dichiarato che il Presidente Nawrocki sta preparando il terreno per l’uscita del paese dall’UE

“Sostenendo che l’integrazione europea sia una cospirazione contro la Polonia, non si aiuta né l’UE né la Polonia”, ha citato il ministro citato dal quotidiano Rzeczpospolita.

Sikorski ha anche osservato che se la Polonia dovesse lasciare la comunità, il paese potrebbe perdere i finanziamenti dai suoi fondi strutturali e gli aiuti destinati all’industria della difesa.
https://t.me/ukraine_watch/51113

