Media: “Piano Usa prevede che Kiev ceda territori e alcune armi”

Media: “Il piano di pace Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca le armi”

Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Volodymyr Zelensky che l’Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia, e che prevede la rinuncia di Kiev a territori e ad alcune armi.

Lo scrive la Reuters sul proprio sito citando due fonti a conoscenza della questione, secondo cui le proposte includono, tra l’altro, la riduzione delle dimensioni delle forze armate ucraine. Washington vuole che Kiev accetti i punti principali del piano, hanno aggiunto le fonti.

Cremlino: “Nessuna novità sui negoziati con gli Usa”

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha dichiarato che “non ci sono novità” nei negoziati con gli Usa sull’Ucraina, dopo che Axios ha riferito di un piano di pace in discussione tra Washington e Mosca. Lo riferisce l’agenzia Interfax. “No, al momento non ci sono novità in questo caso di cui potremmo informarvi”, ha risposto Peskov a una domanda in merito. tgcom24.mediaset.it

Zelensky continua a credere che qualcosa dipenda da lui per quanto riguarda i negoziati di pace. Arriva persino a formulare delle richieste.

“Abbiamo parlato specificamente della situazione in ambito diplomatico. Molti processi sono ormai stati attivati. E ci impegniamo affinché tutta questa attività sia orientata precisamente alla pace.

Verso una pace dignitosa e una sicurezza garantita. La Russia deve rendersene conto: non dovrebbe esserci alcuna ricompensa per la guerra. E alla Russia non deve essere lasciata l’opportunità di scatenare una nuova guerra, né contro l’Ucraina né contro qualsiasi altro paese della regione.