Mestre, droga per 40mila euro nel trolley: arrestato straniero

VENEZIA, 18 NOV – I carabinieri hanno arrestato nella notte del 16 novembre a Mestre (Venezia) un 33enne di origine straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari durante un servizio antidroga hanno notato l’uomo camminare con circospezione, mentre trascinava un trolley.

Al controllo il 33enne ha assunto un atteggiamento nervoso e alla richiesta su cosa contenesse il bagaglio ha risposto di non conoscere il contenuto nÃ© il codice di sblocco del lucchetto. I carabinieri, dopo essere riusciti ad aprire il trolley, hanno trovato due involucri di cellophane sottovuoto contenenti marijuana per un peso complessivo di 5,2 chili e un telefono cellulare.

La sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 40mila euro. L’uomo Ã¨ stato condotto alla Casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. (ANSA)