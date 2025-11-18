La corruzione in Ucraina e la fine dell’Italia

Che l’Ucraina dal momento della disintegrazione dell’URSS fosse uno degli Stati piÃ¹ corrotti al mondo se non il piÃ¹ corrotto, lo sapevano tutti. In ogni ambiente e ad ogni livello

di Augusto Sinagra – Lo scandalo in atto in Ucraina che vede intemerati e abituali ladroni della cosa pubblica anche a livello governativo, Ã¨ quanto di piÃ¹ schifoso abbia prodotto la peggior mente corrotta mai esistita: sono stati rubati soldi destinati a sostenere quella pubblica amministrazione, il funzionamento del sistema scolastico, l’assistenza sanitaria, il pagamento delle pensioni ecc.

Sono stati rubati soprattutto soldi destinati a sostenere il pur inutile sforzo bellico delle FA ucraine onde i corrotti e i corruttori (anche ministri) in Ucraina si sono resi moralmente responsabili della morte di tanti giovani e innocenti militari ucraini.

Dunque, corrotti e assassini!

Che la “Mammola delle armi“, come io lo chiamo, e cioÃ¨ l’inverosimile ministro Crosetto Guido, abbia dichiarato che per lui non rileva l’esistenza di “due corrotti” in Ucraina, non Ã¨ solo una dichiarazione che illumina la caratura morale del dichiarante, ma Ã¨ anche una dichiarazione falsa poichÃ© i corrotti in Ucraina sono moltissimi (la corruzione in Ucraina Ã¨ un metodo e una scelta di “sistema”): che oltre al “verme tossico” noto cocainomane, coinvolge ministri, pubblici amministratori, responsabili di Regioni e pubblici funzionari del comparto civile e militare.

In Ucraina sono corrotti tutti: per necessitÃ o per scelta (piÃ¹ per scelta che per necessitÃ ).

Oltre alla “Mammola delle armi” e a qualche timido cenno sulla vergognosa pubblica informazione italiana, non vi Ã¨ stata alcuna reazione a livello di pubblica opinione.

E’ in questo senso che la corruzione in Ucraina Ã¨ lo specchio in cui si riflette la fine dell’Italia.

Lo Stato esiste perchÃ© esiste una Nazione. Una Nazione esiste perchÃ© esiste un Popolo coeso e senza con ciÃ² evocare la nobile vocazione di Alessandro Manzoni (“Una d’arme, di lingua, d’Altare …”), mi riferisco a un Popolo capace di discernere, e dunque reagire, il bene e il male, ciÃ² che giova a tutti e ciÃ² che giova solo ad alcuni.

Penso ad uno Stato organizzato secondo criteri di giustizia sociale e di vera cura degli interessi nazionali. Penso ad una Nazione che come tale esprime solidarietÃ , una propria e definita identitÃ e che abbia il senso della dignitÃ collettiva e individuale. Penso alla Nazione che si fa Patria e che vede nella Bandiera non una mera espressione cromatica ma il simbolo nel quale il Popolo si riconosce nel ricordo e nella gratitudine per cui tanti figli per essa si sono sacrificati.

Quello che intendo rappresentare Ã¨ la mia idea di Stato, di Nazione e di Popolo che nella trinitÃ si fa una “cosa” sola, pensosa del bene comune e consapevole della sacralitÃ del pubblico denaro che “nasce” dall’onestÃ dei cittadini e dal sacrificio dei lavoratori.

Una volta l’Italia era cosÃ¬. Ora non piÃ¹: gli italiani si riflettono nella emblematica corruzione ucraina o la considerano con deplorevole indifferenza.

L’Italia Ã¨ finita. Ed Ã¨ finito pure il post.

Prof. Augusto Sinagra