Violenza sessuale su 14enne alla sagra a Brugherio: denunciato indiano

Dopo oltre un mese Ã¨ stato rintracciato il responsabile di una violenza sessuale ai danni di una ragazza di 14 anni avvenuta a Brugherio (Monza-Brianza) durante la festa patronale dell’11-13 ottobre 2025 nell’area giostre. La polizia locale del centro dell’hinterland monzese, sabato pomeriggio, ha denunciato un uomo di 25 anni domiciliato a Valdagno (Vicenza), della cui identificazione e fotosegnalamento si sono occupati gli agenti di polizia locale del paese delle Piccole Dolomiti.

La violenza sessuale

La ragazza, subito dopo essere stata molestata, ha chiesto aiuto agli agenti della locale, presenti nell’area della festa, riferendo di sentirsi male e raccontando che poco prima aveva subito atti di violenza sessuale da parte di un ragazzo nei pressi di una delle attrazioni del luna park. Chiamata l’ambulanza, gli agenti si sono attivati per rintracciare il ragazzo. Attraverso alcune testimonianze sono risaliti a un primo identikit, sui 25 anni e di origine indiana, che avrebbe palpeggiato la giovanissima nelle parti intime e poi sarebbe scappato.

Le indagini

Per oltre un mese gli agenti della locale di Brugherio hanno condotto le indagini per dare un nome e un cognome al giovane, che non era presente nelle banche dati. Finalmente sono riusciti a risalire al domicilio a Valdagno, pertanto hanno contattato i colleghi del centro vicentino in modo che lo rintracciassero: questi, sabato mattina, lo hanno trovato in casa, lo hanno fotosegnalato e hanno provveduto a trasmettere la denuncia di violenza sessuale, aggravata dalla minore etÃ della vittima, alla procura di Monza.

