Netanyahu e Katz: ‘mai uno Stato di Palestina’

“La nostra opposizione a uno Stato palestinese in qualsiasi territorio a ovest del Giordano esiste, Ã¨ valida e non Ã¨ cambiata di una virgola”. Lo ha ribadito il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, in apertura della riunione di Governo.

“Riguardo alla “presunta ‘non smilitarizzazione’ della parte di Gaza che Ã¨ nelle mani di Hamas, non ci sarÃ nulla del genere. Anche nel piano in 20 punti, e in tutto il resto, questo territorio sarÃ smilitarizzato e Hamas sarÃ disarmato. O accadrÃ nel modo piÃ¹ facile o nel modo piÃ¹ difficile. Questo Ã¨ quello che ho detto, e questo Ã¨ quello che ha detto anche il presidente Trump”.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato su X che Israele non accetterÃ la creazione di uno Stato palestinese e che le Forze di Difesa israeliane manterranno la loro presenza nelle zone strategiche a Gaza ma anche altrove.

“La politica di Israele Ã¨ chiara: non ci sarÃ uno Stato palestinese. Le Forze di Difesa israeliane rimarranno sul Monte Hermon e nella zona di sicurezza. Gaza sarÃ smilitarizzata fino all’ultimo tunnel e Hamas sarÃ disarmata nell’area gialla dalle forze di difesa israeliane” e, nel resto della Striscia, “dalla forza internazionale o dall’Idf”, ha detto Katz. ANSA