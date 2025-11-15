Michelle Obama: ‘Usa non pronti per una donna presidente, non mi fate perdere tempo’

NEW YORK, 15 NOV – Gli Stati Uniti non sono pronti per una donna presidente. Parola di Michelle Obama. “Non guardate a me per una corsa. Non siete pronti per una donna. Non mi fate perdere tempo”, ha detto l’ex First lady riferendosi alla periodiche indiscrezioni su una sua possibile candidatura, sempre smentite. Michelle Obama ha chiarito la sua posizione nel corso della presentazione del suo libro ‘The Look’ il 5 novembre scorso, anche se il video del suo intervento Ã¨ stato pubblicato solo ora. (ANSA) foto da video xÂ 

Michelle Obama: “La bellezza delle donne nere Ã¨ cosÃ¬ potente che il rispetto ci Ã¨ dovuto”
(a quest'età, ancora non ha capito che il rispetto si guadagna con le azioni!)

