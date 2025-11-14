Usa: gruppi Antifa di Italia, Germania e Grecia inseriti nella lista terrorismo

Rubio: “I gruppi Antifa minano le istituzioni democratiche”

Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che il gruppo Antifa Italia sarÃ inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, assieme ad Antifa Ost in Germania e a quella in Grecia, designandoli come “terroristi globali specialmente designati”. Il segretario di Stato Marco Rubio ha accusato i gruppi di “violenza politica e atti terroristici” e di “minare le istituzioni democratiche”.

Lo ha dichiarato Marco Rubio dopo aver annunciato l’inserimento di altri quattro gruppi, tra cui un italiano, nella lista delle organizzazioni terroristiche americane. “Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la nostra sicurezza nazionale e pubblica e negheranno finanziamenti e risorse ai terroristi, prendendo di mira anche altri gruppi Antifa in tutto il mondo”, ha aggiunto il segretario di Stato americano.

Marco Rubio ha annunciato che anche Antifa Italia sarà inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche, assieme ad Antifa Ost in Germania e a quella in Grecia.