Uccise donna conosciuta on line, albanese condannato a 15 anni

MANTOVA, 14 NOV – Ãˆ stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che lo scorso settembre, ancora minorenne (terzogenito di una coppia di origine albanese, ndr), uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito di incontri online.

Le indagini avevano portato al fermo del giovane poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. “Volevo scoprire cosa si prova a uccidere – aveva detto agli investigatori il giovane – l’ho fatto con una mossa di wrestling”. (ANSA).