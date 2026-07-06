Savona, lite a coltellate in spiaggia: morto marocchino

Un uomo di 37 anni (nazionalità marocchina, le iniziali M.Y., ndr) è morto nelle ultime ore dopo essere stato ferito con un coltello nella giornata di domenica 5 luglio su un tratto di spiaggia libera a Savona. In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l’aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L’aggressore avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente.

Subito sul posto si erano portati i soccorsi che hanno trasferito il 37enne all’ospedale San Paolo dove nella notte è stato operato. Nonostante le cure dei medici però l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto. L’aggressore è dunque ora ricercato per omicidio. Le forze dell’ordine che nella giornata di domenica, subito dopo l’aggressione, avevano raccolto le prime testimonianze dei bagnanti, ora proseguono nelle indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e per rintracciare l’uomo fuggito.

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