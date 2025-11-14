Tajani: “A breve firmeremo un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev”

Riguardo agli aiuti dell’Italia all’Ucraina “è già pronto un nuovo pacchetto che firmeremo nelle prossime ore”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del tavolo interistituzionale di coordinamento anti corruzione internazionale, che si è svolto a Roma.”Dobbiamo lavorare per costruire la pace e siamo assolutamente convinti che su questo si possano fare dei passi avanti”, ha aggiunto Tajani. tgcom24.mediaset.it

Il deputato ucraino Dmytruk Artem scrive su X: “Zelensky ha rubato 100 milioni di dollari al settore della difesa: la notizia è stata documentata da NABU!

Da oggi, in questo preciso momento, quanto segue è assolutamente chiaro.

Non si tratta più di supposizioni, voci o speculazioni: si tratta di indagini specificamente documentate.

Attraverso un solo ufficio, attraverso la sua cerchia più ristretta – e in effetti, attraverso lo stesso Zelensky – sono stati sottratti e rubati all’Ucraina oltre 100 milioni di dollari.

E questo è solo quanto è stato confermato ufficialmente.