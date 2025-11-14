PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 15 novembre 2025

Dio stramaledica i politici!

sabato 15 novembre 2025 alle 20,30

Per gli italiani la guerra Russia-Nato, oltre che un costo economico, Ã¨ anche l’estenuante terrorismo politico e mediatico che sono costretti a subire affinchÃ¨ si convincano che la Russia Ã¨ il nemico e Putin Ã¨ il mostro, quando i fatti dicono il contrario.

Senza avventurarci nella complessa disamina delle questioni possibili, ci preme precisare che non Ã¨ nostra intenzione avallare o giustificare le ragioni dellâ€™uno o dellâ€™altro, ma la veritÃ , che Ã¨ la prima vittima in guerra, e va cercata ovunque essa sia. E la veritÃ Ã¨ che sosteniamo una guerra contro la volontÃ della popolazione italiana e contro la Costituzione. CosÃ¬, si sostiene anche la corruzione che, grazie agli aiuti da tutto lâ€™occidente, vede arricchirsi come non mai Zelensky e i suoi complici. Il tutto, mentre orde di reclutatori violenti vanno a caccia di giovani e mandarli a morire al fronte per rimpiazzare i soldati che fuggono. Solo nel 2025, 230 mila soldati sono fuggiti dallâ€™esercito ucraino.

Se Ã¨ vero che per Zelensky e i suoi complici questa guerra Ã¨ una miniera dâ€™oro – e piÃ¹ dura, piÃ¹ diventano ricchi – e se Ã¨ vero che, in psichiatria, la ripetizione dello stesso errore Ã¨ follia e, nonostante lo scandalo corruzione, la Ue invia altri 6 miliardi di euro allâ€™Ucraina, delle due lâ€™una: o nella Ue sono pazzi o sono corrotti.