Migranti, Cassazione: no rimpatri per chi non ha legami sociali nel suo Paese

Anche se il grado di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza Ã¨ imperfetto, non puÃ² essere estradato lo straniero privo di legami sia parentali sia sociali nel suo paese di origine e in cui gli sarebbe difficile trovare perfino un lavoro. Il rimpatrio violerebbe i diritti fondamentali alla dignitÃ  personale e al rispetto della vita privata e familiare, mettendolo in una condizione peggiore di quella raggiunta nel paese di accoglienza.

La Prima sezione civile della Cassazione, con lâ€™ordinanza 29676/2025, ha chiarito che il rimpatrio di uno straniero non puÃ² essere disposto qualora sussistano condizioni di vulnerabilitÃ  che comportino una violazione dei diritti fondamentali alla vita privata e familiare, tutelati dallâ€™articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dellâ€™uomo. In particolare, deve essere valutata la situazione specifica: oltre allâ€™assenza di legami familiari e sociali nel paese dâ€™origine, la possibilitÃ  di garantire unâ€™esistenza dignitosa e il rischio di perdita irreparabile del grado di integrazione raggiunto nel paese in cui ha trovato riparo.

I punti di riferimento della decisione

I giudici hanno fatto riferimento alla sentenza 4455 /2018 che, in tema di protezione umanitaria, ha stabilito come lâ€™integrazione sociale e familiare raggiunta in Italia puÃ² costituire un motivo autonomo e sufficiente per il riconoscimento di un permesso di soggiorno. Questa decisione ha elevato il livello di integrazione a criterio rilevante per determinare la vulnerabilitÃ  dello straniero, suggerendo che il rimpatrio potrebbe comportare la privazione dei diritti fondamentali, anche al di lÃ  delle motivazioni che portano alla protezione internazionale e sussidiaria.

E lâ€™ordinanza applica il principio giÃ  consolidato secondo cui, in base allâ€™articolo 19, comma 1.1 del Testo unico sullâ€™immigrazione (Dlgs 286/1998), va valutata la situazione specifica di vulnerabilitÃ  del richiedente, considerando il confronto con il paese dâ€™origine e accertando se il rimpatrio comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Cedu.
www.ilsole24ore.com

