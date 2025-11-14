di THE ISLANDER – L’Europa è appena diventata l’unica regione al mondo che pianifica di utilizzare meno gas naturale, non perché sia ​​”diventata verde”, ma perché le sue industrie stanno morendo. Il Green New Deal non ha decarbonizzato l’Europa… l’ha deindustrializzata. E le élite continuano a definirlo “un successo”.

Ogni regione cresce. Il Nord America cresce.

L’Asia è in crescita. Il Medio Oriente è in crescita. L’Africa è in crescita.

L’Eurasia è stabile e in espansione. Solo l’Europa crolla a due cifre.

Questa non è leadership climatica. È la firma inconfondibile di un progetto che non ha mai avuto come obiettivo la salvezza del pianeta, ma lo smantellamento della capacità industriale europea, un pacchetto di sanzioni e un decreto ideologico alla volta.

Nel momento in cui l’Europa si è tagliata fuori dal gasdotto russo a basso costo, il tempo ha iniziato a scorrere. Ciò che è seguito non è stata una transizione energetica, ma un patto suicida energetico. Il continente che un tempo alimentava la produzione manifatturiera globale ora si basa su illusioni, su GNL importato a un prezzo da oro liquido e su regolamenti punitivi redatti da persone che non hanno mai lavorato un giorno in fabbrica.

La Germania, motore dell’Europa, è stata scelta come agnello sacrificale. L’unico Paese la cui base industriale ha reso l’UE sostenibile è stato il primo a essere gettato sull’altare dell’obbedienza geopolitica.

•I giganti della chimica si trasferiscono in Cina e America

•Chiusura degli stabilimenti siderurgici e di alluminio

•Fonderie a freddo

•Le catene di fornitura dei ricambi auto si stanno disintegrando

• Le PMI ad alta intensità energetica muoiono in silenzio

Non è stato un incidente. È stato il prezzo da pagare per aver giurato fedeltà alla crociata delle sanzioni, anche quando ciò significava bruciare la propria prosperità. Gli stessi politici che hanno imposto 19 round di sanzioni alla Russia hanno detto ai propri cittadini che “libertà” significava pagare il triplo per il riscaldamento e vedere i propri datori di lavoro fuggire all’estero.

Ed ecco la parte che le élite europee non diranno mai ad alta voce: la Russia non solo è sopravvissuta, ma ha avuto un’espansione. Le stesse sanzioni che hanno svuotato l’Europa hanno costretto Mosca a costruire, espandersi, innovare, diversificare. La produzione eurasiatica è in aumento. Il gas russo scorre verso est. La domanda dei BRICS è in aumento. Il potere si sta spostando, non astrattamente, ma materialmente, nei gasdotti, nelle fabbriche e nei flussi commerciali.

Nel frattempo, l’Europa si vanta di aver ridotto il consumo di gas dell’11%, come se la chiusura delle fabbriche fosse una sorta di traguardo ambientale.

La tragedia è che agli europei è stato detto che questo era necessario, morale, persino nobile. Che distruggere il cuore industriale della Germania, schiacciare la classe media europea e delocalizzare la produzione in Asia fosse parte di una grande svolta di civiltà. Ma la verità è più semplice e molto più brutta.

Un continente non può guidare una transizione verde quando non è più in grado di alimentare la propria economia. Un continente non può definirsi sovrano quando la sua fonte energetica vitale dipende dagli arrivi di petroliere da oltre Atlantico.

Un continente non può predicare competitività quando i prezzi lo hanno escluso dai propri mercati.

L’Europa non sta attraversando una fase di transizione. L’Europa sta subendo la deindustrializzazione secondo i piani. Pacificata. Bloccata nella dipendenza dalle importazioni di energia. Esclusa dal secolo eurasiatico.

Le élite lo chiamano progresso. Le statistiche lo chiamano declino. E i lavoratori europei che pagano il conto sanno esattamente di cosa si tratta…

Una demolizione controllata mascherata da segnale di virtù, con la Germania, ancora una volta, sacrificata per prima.