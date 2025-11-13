Tragedia a Grosseto: notifica di sfratto, 37enne si impicca

ImolaOggi CRONACA, News 2025, Vetrina

suicidio

GROSSETO, 13 NOV – Tragedia a Grosseto: in un appartamento in centro cittÃ  un 37enne si Ã¨ tolto la vita impiccandosi. A trovarlo, secondo quanto appreso, Ã¨ stato l’ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell’uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificato.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri. L’ambulanza del 118 Ã¨ arrivata in pochi minuti, insieme a una pattuglia della polizia. Nell’appartamento sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica e il pm di turno. (ANSA)

Castel d’Azzano, perchÃ¨ lo Stato non Ã¨ stato arrestato?

Articoli correlati

Sfratti Bologna, aggredita la presidente di Confedilizia

Sfratti Bologna, aggredita presidente di Confedilizia

sfratto

Blitz di FdI sugli sfratti, ‘piÃ¹ rapidi e senza giudice’

sfratti esecutivi

ONU: “Non si possono sfrattare persone condannandole a rimanere senza casa”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *