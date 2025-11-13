Omicidio Favaretto, condannato a 8 anni il minorenne che lo colpÃ¬ con un coccio di vetro

Il tribunale dei minori di Venezia ha condannato a otto anni di reclusione un 15enne, ritenuto tra i principali responsabili della morte di Francesco Favaretto. Il 12 dicembre del 2024, in centro a Treviso, il 22enne era stato aggredito da una banda di dieci ragazzi (tutti “italiani” di seconda generazione). MorÃ¬ in ospedale dopo undici giorni di agonia.
La ricostruzione dei fatti
Tra le ferite piÃ¹ gravi che hanno provocato la morte di Francesco Favaretto, una coltellata, inferta dal 20enne Toluwaloju Ade (nigeriano), e la ferita di un coccio di vetro al torace, procurata dal 15enne. Il ragazzo si trova attualmente rinchiuso nellâ€™istituto minorile di Santa Bona, nel capoluogo della Marca.
Il processo a carico del 15enne
Il processo nei suoi confronti si Ã¨ svolto con rito abbreviato. I giudici hanno inflitto una condanna piÃ¹ pesante rispetto ai 7 anni chiesti dal pubblico ministero. Per gli altri componenti della banda, percorsi differenti sul piano penale. Per cinque minori, l’udienza del processo in abbreviato Ã¨ fissata per il 3 dicembre.
Le altre responsabilitÃ
Per i quattro maggiorenni, l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio si terrÃ il giorno prima, il 2 dicembre. A tre di loro Ã¨ contestato l’omicidio volontario. Ma anche la rapina in concorso, perchÃ© la brutale aggressione culminata nel delitto, Ã¨ scaturita dal tentato furto di un panetto di hashish.
