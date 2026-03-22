Roma, romeno ucciso a sprangate: arrestato connazionale

Una serie di colpi violentissimi con un bastone di ferro. CosÃ¬ sarebbe stato ucciso il 37enne il cui corpo Ã¨ stato rinvenuto nella giornata di sabato in un casolare abbandonato a Roma. Poche ore dopo il ritrovamento, il presunto responsabile dell’omicidio Ã¨ stato arrestato.

La lite e l’aggressione

All’origine di tutto ci sarebbero dei dissapori tra i due, entrambi originari dell’Est Europa. Si sarebbero ritrovati in via Giggi Spatucci, all’altezza dell’edificio abbandonato tra le zone Nomentana e San Basilio. LÃ¬, durante una lite, la vittima avrebbe rivolto al suo aggressore una serie di offese che hanno scatenato la reazione dell’uomo, un cittadino romeno. Quest’ultimo ha cosÃ¬ iniziato a colpire a sprangate l’uomo uccidendolo.

L’arresto e la confessione

Individuato rapidamente dalla polizia giudiziaria, il presunto assassino Ã¨ stato fermato. Portato davanti al pubblico ministero di turno, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilitÃ . La zona di via Giggi Spaducci, un’area periferica con numerosi edifici abbandonati, Ã¨ nota per essere frequentata da persone in situazione di marginalitÃ sociale.

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