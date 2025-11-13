Al Jolani incontra il rabbino Yosef Hamra

Al Jolani incontra il rabbino Yosef Hamra

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa (Al Jolani) ha incontrato il rabbino Yosef Hamra a Washington D.C.

Il rabbino Hamra, rappresentante della storica comunità ebraica siriana, ha offerto una “benedizione abramitica”, augurando alla Siria un futuro positivo sotto la protezione di Hashem.

L’incontro segnala potenziali passi verso l’inclusione religiosa, il recupero culturale e il miglioramento dei legami con le comunità ebraiche globali—apportando anche nuove opportunità per la diaspora ebraica siriana.
Come mai sono diventati amici all’improvviso?

https://t.me/ukraine_watch/50761

