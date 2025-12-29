Maltrattamenti ai bimbi, interdittiva per due educatrici di asilo nido

29 DIC – Due educatrici di un asilo nido privato di ForlÃ¬ accusate di maltrattamento in danno di minori, sono state sottoposte alla misura cautelare interdittiva, il divieto di esercitare la professione, per 12 mesi. L’ordinanza Ã¨ stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri: il provvedimento Ã¨ stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura forlivese.
Le indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di ForlÃ¬, avviate a ottobre hanno fatto emergere, spiegano i carabinieri in una breve nota, comportamenti ritenuti inadeguati rispetto all’etÃ dei bambini, caratterizzati da modalitÃ educative potenzialmente lesive sotto il profilo fisico e psicologico. (ANSA).