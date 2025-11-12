Londra: 13 milioni di sterline per aiuti a Kiev

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Starmer e Zelensky

Londra annuncia pacchetto di aiuti da 13 milioni di sterline per Kiev

La Gran Bretagna ha annunciato di voler rafforzare l’Ucraina in vista dell’inverno con un sostegno di 13 milioni di sterline di finanziamenti. “Londra annuncia un nuovo sostegno per effettuare riparazioni vitali al settore energetico dell’Ucraina a seguito dei bombardamenti russi, oltre a ridistribuire gli aiuti umanitari alle persone piÃ¹ colpite dalla mancanza di elettricitÃ , riscaldamento e acqua questo inverno”, si legge nella nota diffusa dal ministero degli Esteri britannico.

“Il nostro sostegno aiuterÃ  l’Ucraina a ripristinare le infrastrutture energetiche vitali, mantenendo le luci e il riscaldamento accesi nelle case, negli ospedali e nelle scuole ucraine, anche di fronte a continui attacchi, il che Ã¨ fondamentale per il fermo sostegno della Gran Bretagna al Paese”, prosegue il comunicato.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Crosetto

Crosetto, ‘non vado piÃ¹ a Washington. Preparo aiuti per Kiev’

Crosetto a Zelensky

Crosetto: ‘a breve dodicesimo pacchetto di aiuti per Kiev’

Zelernsky

Zelensky: “Vogliamo comprare 25 sistemi Patriot dagli Usa”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *