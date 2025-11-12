Londra: 13 milioni di sterline per aiuti a Kiev

Londra annuncia pacchetto di aiuti da 13 milioni di sterline per Kiev
La Gran Bretagna ha annunciato di voler rafforzare l’Ucraina in vista dell’inverno con un sostegno di 13 milioni di sterline di finanziamenti. “Londra annuncia un nuovo sostegno per effettuare riparazioni vitali al settore energetico dell’Ucraina a seguito dei bombardamenti russi, oltre a ridistribuire gli aiuti umanitari alle persone piÃ¹ colpite dalla mancanza di elettricitÃ , riscaldamento e acqua questo inverno”, si legge nella nota diffusa dal ministero degli Esteri britannico.
“Il nostro sostegno aiuterÃ l’Ucraina a ripristinare le infrastrutture energetiche vitali, mantenendo le luci e il riscaldamento accesi nelle case, negli ospedali e nelle scuole ucraine, anche di fronte a continui attacchi, il che Ã¨ fondamentale per il fermo sostegno della Gran Bretagna al Paese”, prosegue il comunicato.
