Firenze, straniero distrugge la vetrina di una concessionaria per rubare una moto

FIRENZE – Momenti di follia e di paura in via Circondaria. Un uomo ha distrutto la vetrina di una concessionaria di motociclette sotto gli occhi increduli dei passanti che, a loro volta, sarebbero stati minacciati dall’uomo con un coltello. A testimoniare il fatto, avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi, alcuni video registrati proprio dai passanti.

L’uomo, con un oggetto simile a un’aspirapolvere, ha infranto il vetro del negozio e ha tentato di rubare una moto esposta all’interno. Alcuni dei presenti hanno chiamato i carabinieri e nell’attesa delle persone hanno tentato di far desistere l’uomo senza successo.

Draghi (FdI): “Il Cas contribuisce all’aumento della insicurezza in zona”

“Un uomo, in pieno giorno, ha distrutto a colpi di mazza la vetrina di una concessionaria di moto in via Circondaria. Una scena – commenta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi – che è stata ripresa col telefonino tra incredulità, rabbia e paura da alcuni passanti. L’uomo ha poi minacciato i presenti con un coltello prima di essere raggiunto e fermato da militari arrivati sul posto”.

“La presenza del Cas dell’Orologio in viale Corsica contribuisce all’aumento della insicurezza in tutta la zona. Occorre chiudere immediatamente il centro di accoglienza. Ritengo – aggiunge Draghi – che, al massimo, la palazzina dell’Orologio possa tornare a essere un dormitorio durante l’emergenza freddo. Sono ormai troppi gli episodi criminali e violenti avvenuti nell’area da quando il Cas è presente”.

www.firenzetoday.it