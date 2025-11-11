Wsj: ‘la Siria entra nella coalizione anti-Isis’

La Siria Ã¨ entrata a far parte della coalizione anti-Isis. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti americane

L’ingresso segna la transizione della Siria da motore di instabilitÃ in Medio Oriente ad alleato che sostiene un’operazione a guida americana contro l’Isis.

In un post su X il ministro dell’Informazione siriano riferisce che “la Siria ha recentemente firmato una dichiarazione di cooperazione politica con la coalizione per sconfiggere l’Isis, confermando il suo ruolo di partner nel combattere il terrorismo e sostenere la stabilitÃ . L’accordo Ã¨ politico e finora non include nessuna componente militare”.ANSA