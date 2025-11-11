Von der Leyen: squadra di 007 per una nuova “super intelligence” europea

Creare una “super intelligence”, costituita dai miglior 007 sul campo. È questa la linea su cui si sta muovendo la Commissione europea. Lo scopo di Ursula von der Leyen vuole essere quello di migliorare l’uso delle informazioni raccolte dalle agenzie di spionaggio nazionali: fare rete per difendere l’Europa in modo più strategico. A svelare le mosse di Von Der Leyen è il Financial Times.

Nuovi 007 al servizio della Commissione europea?

Secondo il Financial Times la nuova intelligence sarà costituita all’interno del segretariato generale della Commissione. Il piano è quello di assumere funzionari provenienti dalle intelligence dell’Ue e accogliere informazioni “per scopi comuni”. Il piano non sarebbe stato formalmente comunicato a tutti i 27 Stati membri dell’Ue.

L’idea troverebbe però le resistenze degli alti funzionari del servizio diplomatico dell’Ue, che sovrintende al Centro di situazione e intelligence (Intcen) dell’Unione. Il timore dichiarato è quello di un organismo “doppione”, quello non detto è di essere di fatto esautorati dalla nuova creatura.

Un portavoce della Commissione si è mantenuto cauto col Financial Times, parlando di valutazioni in itinere. “Il concetto è in fase di sviluppo e le discussioni sono in corso. Non è stata fissata una tempistica specifica”, hanno affermato le fonti, aggiungendo che “si baserà sulle competenze esistenti all’interno della Commissione e collaborerà strettamente con i rispettivi servizi del Servizio europeo per l’azione esterna”

