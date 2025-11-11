Pfizer annuncia “vaccino” contro l’obesità una volta al mese

CEO di Pfizer, Albert Bourla

Il CEO di Pfizer, Albert Bourla, ha annunciato che l’azienda lancerà una nuova dose “una volta al mese” studiata per affrontare il problema dell’obesità negli Stati Uniti.

Bourla afferma che le persone desiderano questa opzione e suggerisce che la nuova iniezione mensile potrebbe essere utilizzata insieme ad altri farmaci per perdere peso.

L’annuncio segue l’acquisizione da parte di Pfizer di Metsera Inc., una startup biotecnologica che sviluppa trattamenti dimagranti di nuova generazione.

Il video su X.

