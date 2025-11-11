Il servizio federale di sicurezza russo (Fsb) avrebbe sventato un’operazione militare dell’Ucraina che progettava di dirottare un Mig-31 russo equipaggiato con un missile supersonico Kinzhal per effettuare un falso attacco alla base aerea piÃ¹ grande della Nato.

“Il Servizio di Sicurezza federale ha smascherato e sventato un’operazione della direzione generale dell’Intelligence del ministero della Difesa ucraino e dei suoi supervisori britannici, volta a dirottare il caccia supersonico ad alta quota MiG-31 delle Forze aerospaziali russe, che trasporta i missili ipersonici Kinzhal”, si legge nella nota.

Funzionari dei servizi segreti militari ucraini hanno cercato di reclutare piloti russi, promettendo loro un pagamento di 3 milioni di dollari, ha affermato. “Il Servizio speciale aveva pianificato di inviare successivamente l’aereo con un missile Kinzhal nel sito che ospita la piÃ¹ grande base aerea della Nato nell’Europa sudorientale, situata a Costanza, in Romania, dove avrebbe potuto essere abbattuto dalle Forze di difesa aerea”, si legge nella dichiarazione. “Le misure adottate hanno sventato i piani dei servizi segreti ucraini e britannici di organizzare questa provocazione su larga scala”, ha affermato l’Fsb.

